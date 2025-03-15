Renforcement des protections des serveurs DNS récursifs ouverts de FDN
Afin de protéger nos serveurs DNS de l’attaque DDoS en cours sur notre réseau, nous venons de renforcer drastiquement les mesures de protections de ceux-ci. Cette protection renforcée restera en place pour une durée indéterminée, le temps que l’attaque cesse.
Quelles conséquences pour les personnes utilisant nos services DNS ?
- Aucune pour les membres des réseaux FDN et FFDN;
- Aucune pour les personnes externes à nos réseaux utilisant nos services DoT et DoH;
- Une indisponibilité de nos services DNS pour le reste du monde.
Comment continuer à utiliser nos services DNS en dehors des réseaux FDN et FFDN ? En configurant vos routeurs, box ou navigateurs afin d’activer les services DoT et DoH. Voir nos informations de configuration.
Et si cela n’est pas possible ? Nous vous invitons alors à utiliser d’autres serveurs DNS récursifs ouverts alternatifs, dont une liste non exhaustive est disponible sur le Wiki de sebsauvage.net.
Merci de votre compréhension !