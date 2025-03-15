Afin de protéger nos serveurs DNS de l’attaque DDoS en cours sur notre réseau, nous venons de renforcer drastiquement les mesures de protections de ceux-ci. Cette protection renforcée restera en place pour une durée indéterminée, le temps que l’attaque cesse.

Quelles conséquences pour les personnes utilisant nos services DNS ?

Aucune pour les membres des réseaux FDN et FFDN;

Aucune pour les personnes externes à nos réseaux utilisant nos services DoT et DoH;

Une indisponibilité de nos services DNS pour le reste du monde.

Comment continuer à utiliser nos services DNS en dehors des réseaux FDN et FFDN ? En configurant vos routeurs, box ou navigateurs afin d’activer les services DoT et DoH. Voir nos informations de configuration.

Et si cela n’est pas possible ? Nous vous invitons alors à utiliser d’autres serveurs DNS récursifs ouverts alternatifs, dont une liste non exhaustive est disponible sur le Wiki de sebsauvage.net.

Merci de votre compréhension !