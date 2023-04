Résolveurs DNS ouverts

Actualités

Nos services DoT (DNS over TLS) et DoH (DNS over HTTPS) sont désormais officiellement ouverts ! Utilisation L'une des grosses ...en savoir plus

Lors de l'AG du week-end des 25 et 26 mars, nous avons acté la baisse de nos tarifs VPN Particuliers ...en savoir plus

L'AG FDN 2023 aura lieu les 25 et 26 mars à ATD Quart Monde (Montreuil). C'est ouvert à toustes, si ...en savoir plus

FDN sera présente cette année encore aux JDLL (Journées du Logiciel Libre) ! Cela se passera à Lyon le week-end ...en savoir plus

Le passage à la nouvelle version de BigBlueButton oblige toutes les utilisatrices et utilisateurs à reconfigurer leur mot de passe. ...en savoir plus