Les réseaux de FDN et Gitoyen sont bloqués par Amazon Web Services (AWS), YouTube et Engie, et personne ne sait pourquoi !

À noter que d’autres sites web sont aussi inaccessibles depuis les réseaux FDN et Gitoyen (voir liste ci-après), mais ces blocages ne semblent pas liés à AWS. L’équipe support technique de FDN est toujours en train d’en rechercher la cause.

Depuis plus d’une année déjà (avril 2023), les membres de l’association FDN (French Data Network), le plus ancien FAI (Fournisseur d’Accès à Internet) de France encore en activité, n’arrivent plus à accéder aux sites web d’Engie. Techniquement, cela résulte en l’affichage d’une erreur « HTTP 403 Forbidden », interdisant l’accès aux sites web.

