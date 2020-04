FDN lance ses instances Invidious et Nitter !

Et pour les personnes utilisant Firefox, sachez qu’il existe une super extension : Invidition qui permet de rediriger directement les liens YouTube ou Twitter vers votre instance Invidious et/ou Nitter favorite \o/

Elles vous permettront de visionner les vidéos YouTube ou de suivre vos comptes favoris sur Twitter sans publicité, pas ou peu de javascript, et en faisant transiter vos requêtes par les serveurs de FDN, évitant ainsi que votre IP ne soit pistée par les méchants GAFAM.

Les bénévoles de FDN sont à fond pendant cette période de confinement ! Nouveaux outils mis en place : une instance Invidious , interface alternative pour YouTube et une instance Nitter , interface alternative pour Twitter.

Actualités

Après talk.fdn.fr, outil de visio-conférence basé sur Jitsi, des bénévoles de FDN ont mis en place bbb.fdn.fr, basé sur BigBlueButton, ...en savoir plus

Désormais les adresses IP chez FDN seront neutres en genre et le point médian employé. Il ne faudra donc plus ...en savoir plus

Afin de désengorger les services de Framasoft (au passage, merci à elleux pour toutes les chouettes choses qu'iels font !!!) ...en savoir plus

[Mise à jour du 14 mars 2020] Suite à la situation actuelle, l'Assemblée Générale de FDN est reportée à une ...en savoir plus